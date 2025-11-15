Spor Toto, Hentbol Süper Lig'de Giresunspor'u Yendi
Adventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Spor Toto, Altınpost Giresunspor'u 33-29 mağlup ederek 9. galibiyetini elde etti. Maç, Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynandı.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 16-15 geride bitiren Spor Toto, sahadan galip ayrılmayı başardı.
Spor Toto, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini aldı. Giresun ekibi ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor