Spor Toto, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor'u 28-25 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Spor Toto, Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'u 28-25 yendi. İlk yarısı 14-11 ev sahibi üstünlüğüyle biten maçta Spor Toto 7. galibiyetini alırken Nilüfer Belediyespor 3. mağlubiyetini yaşadı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. hafta maçında Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u 28-25 yendi.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 14-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto, ikinci devrede de sayı avantajını korudu ve maçı 28-25 kazandı.
Bu sonuçla başkent ekibi 7. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediyespor ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA