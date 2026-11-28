Spor Toto, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beykoz Belediyespor'u 35-29 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Spor Toto, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. hafta maçında Beykoz Belediyespor'u 35-29 yendi. Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda ilk yarısı 16-15 ev sahibi takımın üstünlüğüyle biten maçta Spor Toto ikinci devrede üstünlüğünü korudu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. hafta maçında Spor Toto, Beykoz Belediyespor'u 35-29 yendi.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 16-15 üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto, ikinci devrede de üstünlüğünü korudu ve maçı 35-29 kazandı.
Kaynak: AA