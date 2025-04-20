Spor Toto, Halkbank'ı Mağlup Ederek Ligi 7. Tamamladı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı üçüncü maçında Spor Toto, Halkbank'ı setlerde 3-0 yenerek ligi 7. sırada tamamladı. Halkbank ise 8. sırada yer aldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Seçkin Yener, Ali Sarıkuzu
Halkbank : Yunus Emre Tayaz, Caner Çiçekoğlu, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Leal (Volkan Döne, Deniz İvgen, Batuhan Duman, Yiğit Hamza Aslan, Tuna Uzunkol)
Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Ömer Furkan Dur, Edgar, Mustafa Koç, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Ümit Demir, Ulaş Kıyak)
Setler: 22-25, 23-25, 15-25
Süre: 89 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı üçüncü maçında Spor Toto, Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
Spor Toto bu sonuçla ligi 7. sırada tamamlarken, başkent ekibi ise 8. oldu.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor