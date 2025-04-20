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Spor Toto, Halkbank'ı Mağlup Ederek Ligi 7. Tamamladı

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı üçüncü maçında Spor Toto, Halkbank'ı setlerde 3-0 yenerek ligi 7. sırada tamamladı. Halkbank ise 8. sırada yer aldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Seçkin Yener, Ali Sarıkuzu

Halkbank : Yunus Emre Tayaz, Caner Çiçekoğlu, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Leal (Volkan Döne, Deniz İvgen, Batuhan Duman, Yiğit Hamza Aslan, Tuna Uzunkol)

Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Ömer Furkan Dur, Edgar, Mustafa Koç, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Ümit Demir, Ulaş Kıyak)

Setler: 22-25, 23-25, 15-25

Süre: 89 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı üçüncü maçında Spor Toto, Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

Spor Toto bu sonuçla ligi 7. sırada tamamlarken, başkent ekibi ise 8. oldu.

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Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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