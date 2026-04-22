Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Spor Toto, Halkbank'ı 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 25 Nisan'da oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Pelenk

Halkbank : Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Sliwka (Volkan Döne, Tuna Uzunkol, Ömercan Burak Karahan, Yiğit Hamza, Sotola, Ertuğrul Gazi Metin, Hidalgo, Arda Bostan, Umut Özdemir)

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün (Burak Mert, Melih Sıratça, İzzet Ünver, Emin Gök, Doğukan Yaltıraklı, Kaan Bülbül, Muhammed Kaya, Mehmet Ege Biber, Tuinstra)

Setler: 23-25, 25-20, 29-27, 21-25, 12-15

Süre: 153 dakika

Etabın ikinci maçı 25 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te yine Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Katil 18 yıl sonra cezaevinde bulundu! Hiç beklemediği detay ele verdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları

26 ilimizi kapsıyor! Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar

İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı

Pusuya yatıp işten dönmesini bekledi! Genç kadına korkunç saldırı