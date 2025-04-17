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Spor Toto, Halkbank'ı 3-2 Mağlup Etti

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı ikinci maçında Spor Toto, Halkbank'ı 3-2 yenerek seriyi 1-1'e eşitledi. Maçta Halkbank'ın oyuncusu Leal, hakemle yaşadığı tartışma sonrası oyundan atıldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin Okumuş, Engin Duman

Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Mustafa Cengiz, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur (Beytullah Hatipoğlu, Ümit Demir, Mustafa Koç, Gökhan Gökgöz, Kaan Bülbül, Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı)

Halkbank : Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Leal, Yunus Emre Tayaz, Caner Çiçekoğlu (Volkan Döne, Deniz İvgen, Batuhan Duman, Tuna Uzunkol, Yiğit Hamza Aslan, İzzet Ünver)

Setler: 22-25, 25-20, 22-25, 25-23, 15-12

Süre: 151 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı ikinci maçında Spor Toto, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.

Halkbank'ta Leal, final setinin son bölümünde hakem Yasin Okumuş ile yaşadığı tartışma sonrası oyundan atıldı.

Spor Toto'nun durumu 1-1'e getirdiği serinin galibi, 20 Nisan Pazar günü oynanacak 3. maçın ardından belli olacak.

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Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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