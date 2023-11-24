Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın RK Sloboda'ya konuk olacak
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Hentbolda Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi RK Sloboda ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
Hentbolda Spor Toto, EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi RK Sloboda ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki KPJC Mejdan Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise Ankara'da 3 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Kaynak: AA / Spor