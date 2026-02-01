Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenerek ligde 11. galibiyetini aldı. Ziraat Bankkart ise bu sezon 2. yenilgisini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı
Spor Toto: Camejo, Jaime, Hakkı Çapkınoğlu, Emin Gök, Orçun Ergün, Ivovic (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, İzzet Ünver, Melih Sıratça)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Abdelaziz, Clevenot, Kooy, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar, Vahit Emre Savaş)
Setler: 19-25, 25-16, 25-21, 25-22
Süre: 109 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto, başkent derbisinde Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup etti.
Spor Toto bu sonuçla ligde 11. galibiyetini alırken Ziraat Bankkart, bu sezon 2. yenilgisini yaşadı.