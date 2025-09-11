Spor Toto, Avrupa Hentbol Kupası'nda İtalya'nın Raimond Sassari Takımını Konuk Ediyor

Spor Toto, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında yarın İtalya'nın Raimond Sassari takımını Ankara'da konuk edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Bosna-Hersekli hakemler Ivo Bosnjak, Josip Maric görev yapacak.

Spor Toto, bu maçın rövanşını da Raimond Sassari ile yine aynı salonda 14 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynayacak.

DEPSAŞ Enerji As ise EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Kosova'nın KH Besa Famgas takımıyla 13 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'te THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacak.

DEPSAŞ Enerji As-KH Besa Famgas maçında ise İtalyan hakemler Stefano Riello, Niccolo Panetta düdük çalacak.

EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda KH Besa Famgas takımına 39-34 yenilmişti.