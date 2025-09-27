Spor Toto, Ankara Hentbol'u Farklı Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürüyor
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, Ankara Hentbol'u 58-26 mağlup etti. Maçın ilk yarısı 27-14 Spor Toto'nun üstünlüğüyle bitti.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, Ankara Hentbol'u 58-26 yendi.
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan başkent derbisinin ilk yarısı 27-14 Spor Toto üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto, karşılaşmayı 58-26 kazandı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor