Spor Toto, Ankara Hentbol'u Farklı Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, Ankara Hentbol'u 58-26 mağlup etti. Maçın ilk yarısı 27-14 Spor Toto'nun üstünlüğüyle bitti.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, Ankara Hentbol'u 58-26 yendi.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan başkent derbisinin ilk yarısı 27-14 Spor Toto üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto, karşılaşmayı 58-26 kazandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
