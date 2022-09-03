Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Sancaktepe 15 TemmuzHakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem ÖzbayTuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 87 Mustafa Aydın), Yahaya, Cisse, Bünyamin Yürür, Savic (Dk. 67 Süleyman Luş), Adeniyi (Dk.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem Özbay

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 87 Mustafa Aydın), Yahaya, Cisse, Bünyamin Yürür, Savic (Dk. 67 Süleyman Luş), Adeniyi (Dk. 82 Mata)

Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Hasek, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 76 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk. 71 Celal Hanalp), Rosheuvel (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 81 Fırat Şaşi)

Goller: Dk. 5 Hasek (Erzurumspor FK), Dk. 9 ve 13 (Penaltıdan) Adeniyi, Dk. 43 İbrahim Has, Dk. 60 Cisse (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 63 Cengizhan Bayrak, Dk. 90+2 Göktuğ Bakırbaş, Dk. 90+6 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK), Dk 72 İbrahim Has, Dk. 75 Bünyamin Yürür (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında yapılan maçta Tuzlaspor, sahasında Erzurumspor FK'yi 4-1 yendi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Mustafa Aydın İbrahim Has Cihan Aydın Sancaktepe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title