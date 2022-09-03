Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Haberleri Stat: Sancaktepe 15 TemmuzHakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem ÖzbayTuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 87 Mustafa Aydın), Yahaya, Cisse, Bünyamin Yürür, Savic (Dk. 67 Süleyman Luş), Adeniyi (Dk. Stat: Sancaktepe 15 Temmuz Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem Özbay Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 87 Mustafa Aydın), Yahaya, Cisse, Bünyamin Yürür, Savic (Dk. 67 Süleyman Luş), Adeniyi (Dk. 82 Mata) Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak, Hasek, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 76 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk. 71 Celal Hanalp), Rosheuvel (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 81 Fırat Şaşi) Goller: Dk. 5 Hasek (Erzurumspor FK), Dk. 9 ve 13 (Penaltıdan) Adeniyi, Dk. 43 İbrahim Has, Dk. 60 Cisse (Tuzlaspor) Sarı kartlar: Dk. 47 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 63 Cengizhan Bayrak, Dk. 90+2 Göktuğ Bakırbaş, Dk. 90+6 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK), Dk 72 İbrahim Has, Dk. 75 Bünyamin Yürür (Tuzlaspor) Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında yapılan maçta Tuzlaspor, sahasında Erzurumspor FK'yi 4-1 yendi. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Mustafa Aydın İbrahim Has Cihan Aydın Sancaktepe Spor Haberler

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