Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 1 Altınordu: 0 Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Maçtan dakikalar 9. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hüsamettin'in şutu, savunmaya çarparak kornere çıktı. 29. dakikada Yasin'in pasıyla savunma arkasına sarkan Hüsamettin, kale sahası içi sol çaprazında topa dokundu. Top son anda kalecide kaldı. 57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mesut Emre'nin ortasında topla buluşan Yasin Öztekin'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. 78. dakikada savunma arkasına sarkan Yasin Öztekin, ceza sahasına girdi. Yasin'in sert vuruşu son anda kalecide kaldı. 80. dakikada Tijanic, ceza sahası içinde Rıdvan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 82. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yasin Öztekin, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-0 Stat: Gürsel Aksel Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Gökhan Memişoğlu xx, Bersan Duran xx Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Emir Ortakaya xx, İsmail Köybaşı xx, Dino Arslanagic xx, Mesut Emre Kesik x (Tarık Çamdal dk. 76 x), Yasin Öztekin xx, Emre Çolak xx (Romal Palmer dk. 87 ?), Yalçın Kayan xx (Ali Akman dk. 76 x), David Tijanic xx, Hüsamettin Yener x (Marko Kvasina dk. 58 xx), Ajdin Hasic x (Kenneth Obinna Mamah dk. 46 xx) Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Erhan Gottwalt, Yunus Emre Gedik, Tuğbey Akgün Teknik Sorumlu: Sadık Ahmet Balcı Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Erdi Dikmen xx, Volkan Fındıklı xx (Rahmi Salih Kaya dk. 86 ?), Kubilay Aktaş xx, Muzaffer Kocaer xx (Emre Oymak dk. 69 x), Ali Dere x (Yusuf Can Esendemir dk. 46 xx), Emircan Gürlük xx, Safa Kınalı x (Metehan Yılmaz dk. 52 xx), Rıdvan Koçak xx, Kürşad Sürmeli x, Ahmet Dereli x (Bertuğ Bayar dk. 69 x) Yedekler: Arif Şimşir, Yusuf Arslan, Furkan Metin, Hasan Hüseyin Acar, Ahmet İlhan Özek Teknik Direktör: Ufuk Kahraman Gol: Yasin Öztekin (dk. 82 pen.) (Göztepe) Kırmızı kart: Kürşad Sürmeli (dk. 47) (Altınordu) Sarı kartlar: Yasin Öztekin (Göztepe), Ahmet İlhan Özek (Altınordu) - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Yasin Öztekin Altınordu Spor Haberler

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