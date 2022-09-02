Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 - Gençlerbirliği: 0 Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maçtan dakikalar 12. dakikada sağ kanattan yüklenen Gençlerbirliği'nde sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan İlker Karakaş'ın yerden ön direğe gönderdiği topa Aksel Aktaş dokundu, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı. 41. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Mesut Kesik, ceza sahasına sokularak şutuna attı, ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı. 52. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mesut Kesik, direkt kaleye vurdu. Kaleci Übeyd, yerden sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 65. dakikada sağ kanattan yüklenen Gençlerbirliği'nde sağ çaprazdan ceza sahasına kat eden Barış Alıcı, topu kaleye vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı. Stat: Gürsel Aksel Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Mehmet Ali Akkor xx Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Uğur Kaan Yıldız xx (David Tijanic dk. 46 x), Dino Arslanagic xx, Emir Ortakaya xx, İsmail Köybaşı xx, Yalçın Kayan xx(Emre Gedik dk. 77 x), Mesut Kesik xx (Ege Özkayımoğlu dk. 90+1 ?), Romal Palmer xx (Emre Çolak dk. 64 x), Yasin Öztekin xx, Kenneth Obinna Mamah x, Isaac Atanga x (Hüsamettin Yener dk. 46 x) Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Lukas Gottwalt, İzzet Furkan Malak, Efe Can Saçıkara Teknik Direktör: Turgay Altay Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert xx, Musa Gökhan Gül xx, Mert Kula Şahindere xx, Dmtyro Grechyskin xx, Serdarcan Eralp xx (Mert Kabasakal dk. 84 ?), Aksel Aktaş xx (Oleksandr Belyaev dk. 90+2 ?), Barış Alıcı xx, Ahmet Tuzcu x (Gökhan Altıparmak dk. 86 ?), İlker Karakaş x Yedekler: Atalay Gökçe, Ataberk Gök, Göktuğ Erdem, Abdullah Şahindere, Kağan Özkan, Hüseyin Kırıkcı Teknik Direktör: Metin Diyadin Sarı Kartlar: Emir Ortakaya, Romal Palmer, Dino Arslanagic (Göztepe), Oleksandr Belvayev, Metehan Mert (Gençlerbirliği) (Salih Yılmazsoy - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gençlerbirliği Spor Güncel Haberler

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