Spor Toto 1. Lig'e 35. hafta maçlarıyla devam edilecek
Spor Haberleri
Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında saat 20.00'de Gençlerbirliği, Bodrumspor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde müsabaka programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)
29 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
30 Nisan Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
Not: Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Göztepe, haftayı hükmen galip tamamlayacak. Ligden çekilen diğer takım olan Yeni Malatyaspor ise normal şartlarda haftayı bay geçecekti.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023