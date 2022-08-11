Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
21.00 Altay-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
13 Ağustos Cumartesi:
17.00 Manisa FK-Boluspor: Adem Cinek
19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman
21.45 Gençlerbirliği-Altınordu: Can Cengiz
21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor: Alper Akarsu
14 Ağustos Pazar:
17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Sakaryaspor-Göztepe: Onur Özütoprak
15 Ağustos Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Emre Kargın
21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor: Burak Pakkan