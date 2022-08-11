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Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.00 Altay-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

13 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Boluspor: Adem Cinek

19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

21.45 Gençlerbirliği-Altınordu: Can Cengiz

21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor: Alper Akarsu

14 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Sakaryaspor-Göztepe: Onur Özütoprak

15 Ağustos Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Emre Kargın

21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor: Burak Pakkan

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Altay Spor Haberler

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