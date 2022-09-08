Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi başlıyor Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta, yarın yapılacak Boluspor-Göztepe maçıyla başlayacak. Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta, yarın yapılacak Boluspor-Göztepe maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın programı şöyle: Yarın: 20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk) 10 Eylül Cumartesi: 16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül) 20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman) 20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya) 11 Eylül Pazar: 16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap) 16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi) 20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp) 20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli) 12 Eylül Pazartesi: 20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) Spor Kaynak: AA / Serdal Kalaycı Boluspor Eylül Spor Haberler

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