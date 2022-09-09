Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Göztepe: 0 Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçtan dakikalar 23. dakikada sağ kanattan Göztepe ceza sahasına yapılan ortada Furkan Demir'in kafa vuruşunda top auta gitti. 51. dakikada Boluspor atağında Melih Okutan'ın sert şutu az farkla dışarı çıktı. 84. dakikada ceza sahası içinde Landel'e yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada beyaz noktanın başına geçen Landel topu ağlara gönderdi. 1-0 Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Kemal Elmas xx, Mehmet Akıncık xx Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Naby xx, Onur Ulaş xx, Hakan Bilgiç xxx, Bülent Cevahir xx, Landel xxx, Gökhan Alsan xx (Eray Ataseven dk. 79 xx), Burak Asak xx, Melih Okutan xx (Bregu dk. 79 xx), Balde xx (Posmac dk. 90 ?), Furkan Demir xx (Arda Köksal dk. 61 xx) Yedekler: Selmani, Batuhan İşçiler, Ensar Bilir, Erdem Polat, Ozan Papaker Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Emir Ortakaya xx, Gottwalt xx, İsmail Köybaşı xx, Arslanagic xx (Mihojevic dk. 46 x), Mesut Emre Kesik xx, Yasin Öztekin xx, Yalçın Kayan xx (Palmer dk. 67 xx), Tijanic xx (Emre Çolak dk. 89 ?), Hüsamettin Yener xx (Hasic dk. 46 xx), Mamah xx (Atanga dk. 89 ?) Yedekler: Arda Özçimen, Yunus Emre Gedik, Tuğbey Akgün, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay Teknik Direktör: Turgay Altay Gol: Landel (dk. 86) (Boluspor) Sarı kartlar: (Burak Asan) (Boluspor) (İsmail Köybaşı, Mamah, Mesut Emre Kesik) (Göztepe) - BOLU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Melih Okutan Boluspor Spor Haberler

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