Haberler

Spor kulüplerinden Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama 'dur' demek amacıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş için spor kulüpleri destek çağrısında bulundu. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe yöneticileri basın toplantısında yürüyüşe destek vereceklerini açıkladı.

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için spor kulüplerinden destek çağrısı geldi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) bir araya gelerek oluşturduğu platform tarafından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, desteklerini belirtmişti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın, Gazze'de 70 binin üzerinde masum insanın ve en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırımdan bahsedildiğinin altını çizdiği basın toplantısının ardından birçok spor kulübü de yürüyüşe destek çağrısında bulundu.

Derbide pankartlı çağrı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım futbolcuları seremoniye "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıkarken, kulüpler de sosyal medya hesaplarından yürüyüşe destek verdi.

Göztepe, "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin!" başlığıyla yayımladığı paylaşımında, "Göztepe Spor Kulübü olarak; insan hayatını, insan onurunu, barışı ve evrensel insani değerleri her koşulda savunan bir duruşa sahibiz. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan acılara karşı sessiz kalmamanın, ortak vicdanın bir gereği olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak çağrısıyla, 1 Ocak Perşembe günü saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde, Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlenecektir." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük, 1 Ocak'taki yürüyüş için yaptığı paylaşımında vatandaşları yürüyüşe davet ederken şu ifadeleri kullandı:

"Susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz! Fatih Karagümrük Spor Kulübü olarak; iki yılı aşkın süredir Filistin'de çocukların ve masum insanların hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıları yine şiddetle kınıyoruz."

Kayserispor "Filistin için, Gazze için, adalet için, insanlık için oradayız! Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Vazgeçmiyoruz!" paylaşımını yaparken, Bursaspor da "Bir zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!" Filistin için, Gazze için, adalet için, insanlık için oradayız! Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Vazgeçmiyoruz!" ifadeleriyle yürüyüşe destek verdi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor

Ünlü şarkıcının annesi kanserle savaşıyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Brezilya'da 2 yaşındaki kız çocuğu pirana saldırısında hayatını kaybetti

İhmalin böylesi! 2 yaşındaki çocuğun sonu korkunç oldu
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu