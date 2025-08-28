Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yediği sırada öldürüldü

Güncelleme:
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kafede yemek yediği sırada saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kurşunların hedefi olan Meriç'in yere yığıldığı anlar yer aldı.

İstanbul Çekmeköy'de dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Meriç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşıyla kafede yemek yiyen Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay anına ilişkin görüntü ise Ekol TV tarafından servis edildi.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Olay yerindeki incelemelerin ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırganın kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Bu günler 300 sene önceki Texası hatırlatıyor

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ülkemizde adalet yok sadece bakanlığı var. Her gün cinayet haberleri okuyoruz caydırıcı ve korkutucu cezalar uygulanmadıkça ne yazık ki bu tür haberleri okumaya devam edeceğiz.

