Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yediği sırada öldürüldü

İstanbul Çekmeköy'de dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Meriç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşıyla kafede yemek yiyen Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay anına ilişkin görüntü ise Ekol TV tarafından servis edildi.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Olay yerindeki incelemelerin ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırganın kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.