Spor ile eğitim hayatını başarıyla birleştiren Ali Nezihi Abay'ın hedefi Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek

Spor kariyerinde ve eğitim hayatını birlikte götürmek her zaman kolay olmuyor. Bu konuda 17 yaşındaki Ali Nezihi Abay, zoru başarma yolunda önemli adımlarla ilerliyor. Kasımpaşa altyapısında forma giyen Abay, aynı zamanda Robert Koleji'nde eğitimini sürdürüyor. Şu anda 11. sınıfta olan Ali Nezihi, derslerindeki başarılarından dolayı 'Üstün Başarı Belgesi' almaya da hak kazandı. Genç sporcu, kariyerinde sadece yeşil sahada değil, futbolun dünya çapındaki idari görevlerinde de yer almak istiyor.

Ali Nezihi Abay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine spor ve eğitim kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Futbol kariyerine 10 yaşında semtinin futbol okulunda başladığını söyleyen Abay, "Daha sonra 14 yaşında Kasımpaşa seçmelerine katılarak U14 takımına girdim. Bu olay benim hayatımda dönüm noktası oldu. Çünkü kulübe katıldığımdan itibaren hayatımda pek çok şey çok güzel ilerledi. Bu sebepten Kasımpaşa'nın mavi-beyaz renkleri benim için nazar boncuğudur da diyebilirim. Her zaman hayatımda uğurlu gelmiştir. Kulübe katılmamdan 1 sene sonra girdiğim sınavda Robert Koleji'ni kazandım. Bundan sonrası benim için kolay olmadı. Çünkü aynı anda kendi alanlarında rekabetçi, iddialı iki farklı kurumda kendimi göstermem gerekiyordu. Birçok kişi, 'Futbolu bırak, eğitimine dön. İkisinde de başarılı olmazsın' gibi şeyler söyledi. Futbol, çocukluk hayalim. Kasımpaşa da inanılmaz bir şans. Benim birinden vazgeçmemim imkanı yoktu, hiçbir zaman da seçenek olmadı. Bu yüzden hem hocalarımın, hem ailemin hem de kulübümün desteğiyle buralara kadar çoğu engeli aşabildim" diye konuştu.

"Hayatımın her anını planlı, disiplinli ve düzenli yaşamaya dikkat ediyorum"

Gün içinde neler yaptığını anlatan 17 yaşındaki sporcu, "Güne sabah 6'da başlıyorum. Sonrasında okula gitmek, antrenmana gitmek derken akşam 9-10 gibi evde oluyorum. Açıkçası yoğun bir tempo oluyor. Akşam eve geldikten sonra günün ödevleri, yapmam gereken projeleri tamamlıyorum. En geç saat 12'de de dinlenmeye geçmeye çalışıyorum. Bu tempo kulağa çok zor geliyor açıkçası. Hayatımın her anını planlı, disiplinli ve düzenli yaşamaya dikkat ediyorum, beslenmem olsun, uyku düzenim olsun. Bunun yanında taraftarların alkışı, hocalarımın da bana olan takdiri tüm yorgunluğu üstümden alıyor" şeklinde konuştu.

"U15 Türkiye Şampiyonası çeyrek finalinde attığım gol en mutlu anlarımdan biri"

Futbol kariyerinde şu ana kadar unutamadığı anların olup, olmadığının sorulması üzerine Ali Nezihi Abay, "Biliyorsunuz kulüp amblemimizde Türk bayrağı var. Biz her formayı giydiğimizde ve maça çıktığımızda Türk bayrağını taşımanın gururunu ve sorumluluğunu alıyoruz. Benim için her maç gurur ve onur. Aralarından özellikle birini seçecek olursam, U15 Türkiye Şampiyonası'nda benim attığım tek golle çeyrek finale çıkma şansımız olmuştu. Benim için çok güzel bir maçtı. Hayatımın en mutlu anlarından biri diyebilirim" diye cevap verdi.

"Bu yaz Columbia, Harvard ve Princeton Üniversitelerinin programlarına katıldım"

Robert Koleji'nde 11. sınıfta olduğunu hatırlatan Abay, okulun güzel ve yoğun gittiğini aktararak, "Not ortalamalarım da güzel. Benim eğitimim sadece okula bağlı değil. Ben yurt dışındaki üniversitelerin programlarına da sıklıkla katılıyorum. Hatta bu yaz Columbia, Harvard ve Princeton Üniversitelerini kapsayan programlara da katıldım. Bu programlar benim için hem bir tecrübe edinmem için güzel bir olanak sağlıyor hem de bana çok güzel anılar oluşturuyor. Bunlardan en önemlisi Prof. Sunil Gulati'nin, benim davetim üzerine kırmayıp, kampüse gelmesi oldu. Kendisi ABD'nin futbol otoriteleri arasında en önemlilerinden biri olarak geçiyor. Hem ABD Futbol Federasyonu'nda 3 dönem üst üste başkanlık yapmış, FIFA yönetim kurulunda olan, ayrıca Dünya Bankası'nda ekonomist olan biri. Kendisi bana yön gösterebilecek, tecrübe kazandırabilecek biriydi. O da beni kırmayarak, benimle sohbet etti. Ona gelecek planlarım ve hedeflerimden bahsettiğimde kendisi çok yardımcı oldu ve bana ışık tuttu diyebilirim. Kendisiyle iletişimimize devam ediyoruz. Ona çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"İlerleyen yaşlarımda futbolun dünya çapındaki idari görevlerinde bulunmak istiyorum"

Futbol kariyerini yeşil sahayla sınırlandırmak istemediğini vurgulayan 17 yaşındaki sporcu, "İlerleyen yaşlarımda futbolun dünya çapındaki idari görevlerde ve rollerde bulunmak istiyorum. Eğitim ve spor, bunun için kaçınılmaz ve muhakkak olması gereken bir şey. Bu yüzden ikisine de devam etme sebebim; aileme, kulübüme ve takımıma bana verdiği güvenden dolayı gururlandırmak, aynı zamanda ileriki yaşlarda alacağım hedef roller için kendimi geliştirmek" dedi.

"Yetiştirme yurdunda 9-10 yaş grubunda yer alan çocuklara futbol eğitmenliği yapıyorum"

Bir sporcunun sadece kendi gelişimi için değil, çevresindekilere değer katması için de çalışması gerektiğini belirten Ali Nezihi Abay, "Takım ruhunun da aslında temeli bu. Biz her zaman birbirimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz ve birbirimizin eksiğini tamamlayama çalışıyoruz. Bu doğrultuda ben de yetiştirme yurdunda 9-10 yaş grubu arasında yer alan çocuklara futbol eğitmenliği yapıyorum. Futbol eğitmenliği demişken sadece futbol eğitmek değil, onlara hayatlarında hedef koymayı, hedeflerine giderken karşılarına çıkacak engelleri nasıl aşacaklarını öğretmeye çalışıyorum. Onlar da bana çok şey öğretiyor, çok şey katıyorlar. Bu tarif edilmez çok mutluluk verici bir duygu. Buradan da tüm spor yapan arkadaşlara bu aktiviteleri yapmalarını tavsiye ediyorum" açıklamasını yaptı.

Hem spor kariyeri hem de eğitim kariyerini birlikte yürüten sporcuların hatırlatılması üzerine Ali Nezihi, "Umut Nayir'i ben de hatırlıyorum. Açıkçası çok da fazla yok. Benim asıl hedefim Türkiye'de kalıp ilerlemek değil de yurt dışında ülkemizi, kulübümüzü, bayrağımızı güzel temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Erkan Çöker: "Ali Nezihi hem okulu hem de futbolu çok iyi bir arada götürdü"

Kasımpaşa Altyapı Sorumlusu Erkan Çöker ise burada 14 senedir hizmet ettiğini ifade ederek, "Burada profesyonelliğe aday olan oyuncuların hepsi benim elimden geçiyor. Ali Nezihi de Simurgspor'dan, U14'te aramıza katıldı. Çok başarılı bir öğrenciydi. Dersleri de çok iyi olduğu için U15'teyken babasına 'Okulla, sporu nasıl götürecek?' dedim. Çünkü okulda dersleri 19.00'da bitiyordu. 'Biz hallederiz hocam' dedi. Okul hayatında çok başarılı bir öğrenciydi. Bizim için okul, futboldan daha öncelikli. Biz akademi olarak skor odaklı değiliz. Biz oyuncu gelişimi odaklıyız. Yönetimden bize hiçbir zaman maç sonucu sormazlar. A takıma aday oyuncuları sorarlar. Ali Nezihi de hem okulu hem de futbolu çok iyi bir arada götürdü. Bizde 5. senesi. U19 takımımızda oynuyor. Zaman zaman yaşadığı sakatlıklar, performansını sergilemesinde biraz geriletti ama potansiyeli olduğu için ondan beklentimiz olan bir oyuncu. Alt gruplarda fizik kalitesiyle çok ön plana çıkıyordu ama üst gruplarda fizik kaliteler eşitlendiği için bundan sonra oyun zekası çok önemli. Bu konuda biraz daha kendisini geliştirmesi lazım" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL