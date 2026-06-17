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Milli Takım ve Dünya Kupası Maçları

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Milli takım Phoenix'ten San Jose'ye geçiyor. Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kuraları çekilecek. Basketbol ve voleybolda önemli karşılaşmalar var.

MİLLİ TAKIM

21.00 Milli takım Phoenix'ten, gruptaki 2'nci maçını oynayacağı San Jose'ye geçecek

DÜNYA KUPASI

K Grubu:

20.00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Houston Stadı)

L Grubu:

23.00 İngiltere - Hırvatistan (Dallas Stadı)

AVRUPA KUPALARINDA 2'NCİ ELEME TURU KURALARI ÇEKİLECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları Nyon'da çekilecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki rakipleri belli olacak.

BASKETBOL

20.00 Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko (1-1)

VOLEYBOL

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'de ikinci hafta heyecanı için Ankara'da sahneye çıkıyor.

19.30 Türkiye - Belçika

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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