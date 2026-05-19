Spor Federasyonlarından 19 Mayıs Kutlamaları

Spor federasyonları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun paylaşımında, "Cesaretin, umudun ve bağımsızlığa atılan ilk adımın izinde; gençliğin gücü ve inancıyla daima ileriye yürüyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu yayımladığı videolu mesajında, "1919'da bir umutla başlayan yolculuk… Bugün aynı inanç, aynı kararlılık ve cesaretle hentbol salonlarında vücut buluyor. 20 yıl aranın ardından Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Erkek 18 Yaş Altı Milli Takımımız, 25 yıl aranın ardından Dünya Şampiyonası bileti alan Kadın 20 Yaş Altı Milli Takımımız, kararlı bir şekilde atılan adımların ilk meyveleri. Çünkü biz biliyoruz gençlerine inanan bir ülkenin, kazanılacak daha nice zaferi vardır. Bugün 19 Mayıs'ın ışığında, azimle yürümeye devam ediyoruz. Kazanılacak daha nice zaferimiz var! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu, "19 Mayıs, cesaretin, umudun ve gençliğe duyulan inancın simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı günde, sporun birleştirici gücüyle geleceğe daha güçlü kulaç atıyoruz. Başta genç sporcularımız olmak üzere, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu ise "19 Mayıs 1919, sadece bir tarih değil; milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en kararlı adım, gençliğe duyulan sonsuz güvenin simgesidir. Geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan edilen bu özel günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." paylaşımını yaptı.

Türkiye Boks Federasyonu da "Cesaretle atılan ilk adımdan aldığımız ilhamla, sporun disiplini ve gençliğimizin inancını birleştirerek daima daha yükseği, daha ileriyi hedefliyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." mesajını yayımladı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Diğer spor federasyonları da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kulama açıklamaları yaptı.