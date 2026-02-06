Haberler

Spor federasyonları 6 Şubat'ı unutmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu ve diğer spor federasyonları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anarak ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Spor federasyonları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada "Unutmadık. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha anıyor, kendilerine Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu ise "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet diliyoruz. Aynı depremde yitirdiğimiz A Milli Erkek Hentbol Takımımızın unutulmaz kaptanı Cemal Kütahya'yı, kıymetli eşi Pelin'i ve biricik evlatları Çınar'ı, değerli hentbol emektarımız Metin Muhacir ile eşi Nuran Muhacir'i sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Atletizm, boks, cimnastik, güreş, halter, tekvando, tenis, yüzme branşlarının aralarında bulunduğu Türkiye'deki tüm spor federasyonları, 6 Şubat ile ilgili anma mesajları paylaştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı