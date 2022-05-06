Beyin kanaması geçiren futbolcu, 5 ay sonra 'kaskla' döndü

RİZE'de, 5 ay önce Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçta hava topuna yükseldiği sırada rakibiyle çarpışarak kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçiren Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu İmran Gür (16), tedavisinin ardından yeniden sahalara döndü. İlk maçında yine Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı başında koruyucu kaskla sahaya çıkan ve takımı 3-0 kazanan İmran, "Kendime geldiğimde tekrar yeşil sahalara dönebilir miyim diye düşündüm. Bu anı sabırsızlıkla bekliyordum. Yeniden sahalarda olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Rize'de, 28 Kasım 2021'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçın 15'inci dakikasında hava topuna yükselen İmran Gür rakibi ile çarpıştı. Yere yığılan iki oyuncuya kulüp doktoru ve sağlık çalışanları müdahale etti. Kameralara da yansıyan o anların ardından sahadan yürüyerek çıkan Gür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen İmran Gür, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 5 ay tedavi gören İmran Gür, iyileşir iyileşmez özlemini duyduğu yeşil sahalara geri döndü. İlk maçında yine Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı başında koruyucu kaskla sahaya çıkan ve takımı 3-0 kazanan İmran, büyük mutluluk yaşadı. Taraftarlar da İmran için tezahüratlarda bulundu.

Çaykur Rizespor Akademi Direktörü Fedai Aksoy ise, "Erzurumspor maçındaki bu talihsiz olayı gördüm. Büyük üzüntü yaşadım. İmran da bütün oyuncularımız da bizim için çok değerli. Ameliyat sonrasındaki sürecin bir an önce bitmesini bekledik. Artık İmran yeşil sahalara döndü. Çok mutluyuz. Bundan sonra İmran daha büyük gayret göstererek arada kaybettiği zamanın telafisini yapacaktır" ifadelerini kullandı.