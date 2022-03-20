Spiker bile şaştı kaldı! İsmail Kartal futbolcu gibi Fenerbahçe hücumuna destek verdi
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Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın takımının hızlı hücumuna kenarda koşarak destek vermesi büyük ilgi gördü. Kartal'ın koştuğu anları yayıncı kuruluşun spikeri, "İsmail Kartal'da kenarda adeta Kim Min-Jae'yle hücuma çıktı" dedi.
Süper Lig'deki ikincilik yarışında Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve ikinci sırada bulunan yeşil-beyazlılarla arasındaki farkı 2 puana düşürdü. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın bir pozisyonda kenarda yaşadığı heyecan sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
"KIM MIN-JAE İLE HÜCUMA ÇIKTI"
Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yle hızlı atağa çıkarken İsmail Kartal'da kenarda koşarak futbolcusuna destek verdi. O anları anlatan yayıncı kuruluş spikeri ise, "İsmail Kartal'da kenarda adeta Kim Min-Jae'yle hücuma çıktı" ifadelerini kullandı.
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