Spiker bile şaştı kaldı! İsmail Kartal futbolcu gibi Fenerbahçe hücumuna destek verdi

Süper Lig'deki ikincilik yarışında Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve ikinci sırada bulunan yeşil-beyazlılarla arasındaki farkı 2 puana düşürdü. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın bir pozisyonda kenarda yaşadığı heyecan sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

"KIM MIN-JAE İLE HÜCUMA ÇIKTI"

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yle hızlı atağa çıkarken İsmail Kartal'da kenarda koşarak futbolcusuna destek verdi. O anları anlatan yayıncı kuruluş spikeri ise, "İsmail Kartal'da kenarda adeta Kim Min-Jae'yle hücuma çıktı" ifadelerini kullandı.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

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