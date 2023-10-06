Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik: 'Bu maçtan 1 puan alabilirdik ama alamadık'

Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik, "Böyle maçlarda bu kadar güçlü takımlara karşı oynadığınızda biraz da şans sizin yanınızda olacak. Ama bugün maalesef olmadı. Bu maçtan 1 puan alabilirdik ama alamadık. Maçı tekrar seyredip bakacağım. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

UEFA Konferans Ligi H grubu ikinci hafta maçında Spartak Trnava, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Gasparik, "Maçtan sonra da söyledim. Antrenörler genelde mağlubiyetten memnun olmadıklarını söylerler ama ben bu maçtan memnunum. Oyuncularımdan memnunum. Çünkü çok güçlü bir takımla oynadık. İlk yarıda çok iyi defans yaptık. İkinci yarıda da Fenerbahçe'ye çok fazla şans vermedik. 1-2 tane iyi şans da yakaladık. Üst üste golleri yiyince oyuncularımız maçtan düştü. Böyle maçlarda bu kadar güçlü takımlara karşı oynadığınızda biraz da şans sizin yanınızda olacak. Ama bugün maalesef olmadı. Bu maçtan 1 puan alabilirdik ama alamadık. Maçı tekrar seyredip bakacağım. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"MAÇIN ANAHTARI ARKADA OYNAYAN 4 DEFANS OYUNCUSUYDU"

Fenerbahçe'nin savunmada çok iyi iş çıkardığını ifade eden Gasparik, "Fenerbahçe'nin defansı çok iyiydi. Defanstaki bütün oyuncular işlerini iyi yaptı. Bize hiç şans vermediklerini düşünüyorum. Bu maçın anahtarı arkada oynayan 4 defans oyuncusuydu diyebilirim. Kendi oyuncularımdan da memnunum. Hepsi 20'li yaşlarında oyuncular. 3 gün önce oynadıkları maçta da çok memnundum şimdi de memnunum. Bu maç ilerisi için onlara çok tecrübe kazandıracak. Fenerbahçe'ye çok şans vermedik. Fenerbahçe'nin çok iyi hücum oyuncuları var. Çok hızlı ve güçlülerdi. Onlarla başa çıkmak çok zordu. Ama ben yine oyuncularımdan çok memnunum" dedi.