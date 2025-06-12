Sparta Prag, Mathias Ross'un Opsiyonunu Kullanmadı

Sparta Prag, Mathias Ross'un Opsiyonunu Kullanmadı
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Çekya takımı Sparta Prag, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'un satın alma opsiyonunu kullanmadığını açıkladı. Ross, yeni sezon için Galatasaray'a dönecek.

Çekya ekibi Sparta Prag, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Çekya takımlarından Sparta Prag'ta kiralık olarak oynayan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, Galatasaray'a dönecek. Ross'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna Prag, opsiyonu kullanmadıklarını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mathias Ross'un satın alma opsiyonunun kullanılmadığı belirtilirken, Danimarkalı futbolcuya da emekleri için teşekkür edildi.

24 yaşındaki futbolcu, Çekya Ligi'nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 4 ve Çekya Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 17 karşılaşmada oynadı ve 1 gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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