Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçında Spar Girona, Umana Reyer'i 70-64 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İspanyol ekibi, yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Juozas Barkauskas (Litvanya)

Spar Girona : Jocyte 18, Holm 14, Quevedo 3, Guerrero 5, Coulibaly 19, Lopez 4, Bibby 5, Pendande 2

Umana Reyer: Charles 6, Pan 7, Cubaj 13, Dojkic 19, Santucci 5, Pasa, Holmes 2, Villa 4, Fassina, Mavunga 8, Nicolodi

1. Periyot: 19-19

Devre: 39-28

3. Periyot: 56-47

Beş faulle çıkan: 39.47 Charles (Umana Reyer)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Spar Girona, İtalya'nın Umana Reyer takımını 70-64 yendi.

İspanyol ekibi, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasındaki yarı final maçı, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Haberler.com
500

ABD'nin Orta Doğu'ya 'binlerce ek asker göndereceği' iddiası

Tam da "Savaş bitiyor mu" derken... Binlercesi yola çıktı
Richarlison'dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim

Ünlü isimden depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek

Savaşın kaderi değişiyor! ABD ile Çin anlaştı
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
ABD'nin Orta Doğu'ya 'binlerce ek asker göndereceği' iddiası

Tam da "Savaş bitiyor mu" derken... Binlercesi yola çıktı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

Evlat acısına dayanamadı! Kızının tabutu başında bayıldı
Fenerbahçe taraftarını üzen gelişme

Taraftara ''Eyvah!'' dedirten gelişme