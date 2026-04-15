Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçında Spar Girona, Umana Reyer'i 70-64 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İspanyol ekibi, yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.
Salon: Pabellon Principe Felipe
Hakemler: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Juozas Barkauskas (Litvanya)
Spar Girona : Jocyte 18, Holm 14, Quevedo 3, Guerrero 5, Coulibaly 19, Lopez 4, Bibby 5, Pendande 2
Umana Reyer: Charles 6, Pan 7, Cubaj 13, Dojkic 19, Santucci 5, Pasa, Holmes 2, Villa 4, Fassina, Mavunga 8, Nicolodi
1. Periyot: 19-19
Devre: 39-28
3. Periyot: 56-47
Beş faulle çıkan: 39.47 Charles (Umana Reyer)
Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasındaki yarı final maçı, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.