Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin Torino ekibindeki geleceği Galatasaray ile oynanacak mücadelede alınacak skora bağlı. Torino ekibi, İtalyan teknik adam ile Roma maçı öncesi yollarını ayırabilir.

  • Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti'nin görevi, Galatasaray ile oynanacak maçın sonucuna bağlı olarak değişebilir.
  • Juventus yönetimi, Galatasaray maçında mutlak galibiyet beklemektedir.
  • Luciano Spalletti, bu sezon Juventus'un başında 25 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştır.

Tüm kulvarlarda çıktığı son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti için çanlar çalıyor.

KADERİ GALATASARAY MAÇINA BAĞLI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 66 yaşındaki İtalyan teknik adam Luciano Spalletti'nin kaderi Galatasaray maçına bağlı. Haberde, üzerinde büyük baskı olan Spalletti'nin Galatasaray ile oynanacak müsabakada yenilgi alması halinde yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

ROMA MAÇINDA TAKIMININ BAŞINDA OLMAYABİLİR

Juventus yönetiminin Galatasaray karşısında mutlak galibiyet beklediği belirtilen haberde, aksi bir sonuç alınması durumunda deneyimli çalıştırıcının hafta sonunda oynanacak Roma maçında takımının başında olamayacağı aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Takımının başında bu sezon 25 maça çıkan Spalletti; 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

