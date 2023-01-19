Aboubakar transferinde bomba gelişme! Sözleşmeyi yırtıp attı

Son zamanlarda adı Beşiktaş'la anılan ve eski kulübüne transfer olması an meselesi olan yıldız futbolcu Aboubakar'ın siyah-beyazlılara gelmek için Al Nassr'la son bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yapılan görüşmede deneyimli futbolcunun yeni sözleşmeyi kabul etmediği ve sözleşme kağıdını yırttığı iddia edildi.

Beşiktaş, Aboubakar için girişimlerini hızlandırdı. Al-Nassr ile sözleşmesini bir türlü feshedemeyen yıldız futbolcunun sabrı tükendi. Bir an önce Beşiktaş'a gitmek için kulübünden kolaylık isteyen Aboubakar, sözleşmesini tanımadığını ve tabiri caizse yırtıp attığını yetkililere iletti.

BEŞİKTAŞ İÇİN HER YOLU DENİYOR

İddialara göre dün akşam Al Nassr yetkilileri ile görüşen Aboubakar, sözleşmeyi tanımadığını ve yırtıp attığını söyledi. Beşiktaş'a gitmek için her yolu deneyen Aboubakar, Siyah-Beyazlı kulübe transfer olmaya oldukça yakın.

2 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Beşiktaş'a 2 kez gelen Aboubakar, geldiği 2 yılda da Türkiye'de şampiyonluk yaşadı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesin beklenen Kamerunlu golcü, siyah-beyazlılardan yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.