Sözleşmesi yenilenmezse elden kaçabilir! Fenerin yıldızına teklifler yağıyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia'ya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'ın, teklif yapmaya hazırlandığı ve deneyimli golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi. Bu sezon sarı-lacivertlilerde en çok skora katkı yapan ve Lig'de de gol kralı olan Valencia'nın sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.

BAE ekibi Al Sharjah, Dünya Kupası'ndaki performansıyla herkesin dikkatini çeken Enner Valencia'yı kadrosuna katmak istiyor.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre; BAE temsilcisi Al Sharjah'ın, Ekvadorlu golcüyü devre arasında kadrosuna katmak istediği ve teklif yaptığı aktarıldı.

DÜNYA KUPASINDA 3 GOL KAYDETTİ

Yılsız futbolcunun Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla başarılı bir performans sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Turnuvada 3 kez de gol sevinci yaşayan futbolcunun teklifi kabul etmesi halinde Miralem Pjanic, Paco Alcacer gibi isimlerle takım arkadaşı olacağı ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

2020'den bu yana Fenerbahçe forması giyen Valencia'nın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Teklif yapılıp yapılmayacağı merak konusu olan yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maçta 15 kez gol sevinci yaşarken 7 kez de asist yaptı.