Altay'ın sözleşme görüşmesinde verdiği cevap kaos çıkarttı! Fenerbahçe kaleci arıyor

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sözleşme yenileme görüşmelerinde pürüz çıktı. Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'in haberine göre Fenerbahçe, Altay Bayındır'la maaş konusunda anlaşamadığı için kaleci arayışına girdi.

Sarı-Lacivertliler'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek Altay Bayındır'la yeni kontrat için masaya oturuldu. Yaklaşık 1 ay sonra istediği kulüple sözleşme hakkı doğacak Altay ile henüz bir anlaşma yapılamadı.

25 MİLYON LİRA İSTEDİ

Vole yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in haberine göre; Fenerbahçe, Altay'a yüzde 150 oranında zam teklif etti. 5 milyon lira kazanan Altay için menajeri 25 milyon lira istedi.

"2 KULÜP İSTİYOR"

Yine Çelikler'in haberine göre; Altay Bayındır, "Yurt dışından iki kulüp istiyor. Anlaşamazsak oraya gideriz" yanıtını kulübe iletti.

ARAYIŞ BAŞLADI

Yaşananlar üzerine Fenerbahçe'de kaleci arayışı başladı. Bu sezon tribünlerden tepki gören Altay için ortaya atılan bu iddia taraftarları iyice köpürttü.