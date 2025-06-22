Şov yaptı! Kenan Yıldız'ın hat-trick'i Juventus'a galibiyeti getirdi

Şov yaptı! Kenan Yıldız'ın hat-trick'i Juventus'a galibiyeti getirdi
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Şov yaptı! Kenan Yıldız'ın hat-trick'i Juventus'a galibiyeti getirdi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Juventus, Wydad'ı Kenan Yıldız'ın attığı 3 golle 4-1 mağlup etti. Kenan Yıldız, Juventus-Wydad maçının oyuncusu seçildi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Juventus ile Wydad karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus, 4-1'lik skorla kazandı.

KENAN YILDIZ'DAN HAT-TRICK

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 16 ve 69. dakikalarda Kenan Yıldız getirdi. Kenan Yıldız, attığı 3 golle hat-trick yaptı. İtalyan devinin son golü 90+4. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltısından geldi. Wydad'ın tek golü ise 25. dakikada Thembinkosi Lorch ile geldi. 3 golle yıldızlaşan Kenan Yıldız, maçın oyuncusu seçildi.

JUVENTUS PERFORMANSI

Kenan Yıldız, Juventus ile 50. karşılaşmasına çıktı ve 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

GRUPTAN ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte puanını 6 yapan Juventus, gruptan çıkmayı garantiledi. Wydad ise puanla tanışamadı. Grubun son maçında Juventus, Manchester City ile karşılaşacak. Wydad ise Al Ain ile karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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