Beşiktaşlı yıldızın logosuz formayla sahaya çıkması büyük tartışma yaratmıştı! Nedeni ortaya çıktı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve ev sahibi Sivasspor'un 1-0 kazandığı mücadelede Beşiktaşlı yıldız futbolcu N'Koudou'nun neden armasız oynadığının sebebi ortaya çıktı.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına çıktı. Siyah beyazlılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ilk yarısında çok konuşulan bir görüntü ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu N'Koudou, mücadelenin ilk yarısını formasında arma olmadan oynadı. Bu görüntü sosyal medyada gündem oldu ve taraftarlardan büyük tepki aldı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'te yer alan habere göre, başarılı futbolcu N'Koudou'nun formasındaki arma, ikili mücadele nedeniyle söküldüğü, bundan dolayı mücadeleyi armasız şekilde tamamladığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta sahaya çıkan N'Koudou, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.