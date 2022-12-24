Sosyal medyayı salladı! Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izleyen Babel'den olay paylaşım

Eyüpspor'un futbolcusu Ryan Babel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Babel, dev maçı yöneten Halil Umut Meler üstünden Türk hakemlerine ağır eleştiri yöneltti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen tecrübeli futboclu Ryan Babel, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler üstünden Türk hakemlerini eleştirdi.

"HİÇBİR ŞEY ÖĞRENMEMİŞ"

Babel yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor maçını izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor" ifadelerini kullandı.

DESTEK GÖRDÜ

Çok sayıda Türk futbolsever Ryan Babel'in bu eleştirisine hak verdi. Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş forması da giyen Babel, zaman zaman yaptığı sivri çıkışlarla gündemi sallıyor.