Sosyal medyadan paylaştılar! Adana Demirspor, sportif direktör Gökhan Göktürk ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor'da sportif direktör Gökhan Göktürk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Kulübümüze 4 yıl boyunca hizmet eden sportif direktörümüz Gökhan Göktürk'e bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, yolunun açık ve kariyerinin başarılarla dolu olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sportif direktör Gökhan Göktürk ile yolların ayrıldığını duyurdu. Gökhan Göktürk'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevinden ayrıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

Sosyal medya hesabından ayrılık paylaşımı yapan Göktürk, "Çok değerli Adana Demirspor ailesi, bugün itibariyle 4 yıldır görev aldığım bu büyük ve güzel camiadan kendi isteğimle ayrılıyorum. Çok değerli Murat Sancak başkanımıza, Metin ağabeyime, Halil kardeşime, kulüp yöneticilerimize, bu süre içinde çalıştığım teknik direktörlerimize, tüm futbolcu kardeşlerimize, alt yapı emekçilerimize, çok değerli kulüp personelimize ve stadyumda olsun, sokaklarda olsun gördüğüm en iyi ve en güzel ve en cefakar taraftarlarımıza ve arma sevdalılarına teşekkür ederim. Çoğu zaman çok güzel, ara sıra da çok zor günler geçirdik. Çok iyi arkadaşlar, ağabeyler, ablalar ve kardeşler edindim, ekmeğimi ve eşimi bu güzel şehirde kazandım." dedi.

"KULÜBÜMÜZ BAKİ"

Öte yandan kendisine ayrılan süreyi tamamladığını belirten Göktürk, "Bazen misyonunu tamamlaman gerekir. İşte o zaman geldi ve çattı. Unutmadan, kariyerimde her zaman gururla bahsedeceğim ve 'Bu güzel kulübün sportif direktörlüğünü yaptım' diyebileceğim. Hatırlatmakta fayda var ben sadece diğer iş arkadaşlarım gibi bir kulüp çalışanıyım, bizler gelip geçiciyiz. Kulübümüz baki. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.

ADANA DEMİRSPOR'DA PAYLAŞIM YAPTI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 4 yıl boyunca hizmet eden sportif direktörümüz Gökhan Göktürk'e bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, yolunun açık ve kariyerinin başarılarla dolu olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.

İşte Adana Demirspor'un paylaşımı;