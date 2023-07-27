Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! İsmail Kartal'ın taraftara verdiği tepki olay oldu

Fenerbahçe'yle bu sezon ilk resmi maçına çıkan teknik direktör İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli taraftarlarla arasında geçen dialog sosyal medyada gündem oldu. Taraftalardan takımı şampiyon yapması gerektiği sözleri duyan Kartal duygulanarak alandan uzaklaştı.

Fenerbahçe'nin Zibruyu 5-0'lık net skorla mağlup ettiği maç öncesinde İsmail Kartal'la taraftarlar arasında bir diyalog gerçekleşti. Deneyimli çalıştırıcı, taraftarların sözleri sonrası duygulandı.

İSMAİL KARTAL DUYGULANDI

Fenerbahçe'yle bu sezon ilk resmi maçına çıkan teknik direktör İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli taraftarlarla arasında geçen dialog sosyal medyada gündem oldu. O anları gören kullanıcılar İsmail Kartal'a destek mesajları yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları;