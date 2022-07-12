Sosyal medya bu görüntülerle sallandı! Ömer ve Aytaç'ın antrenmandaki hareketleri taraftarı çıldırttı - Haberler

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Sosyal medya bu görüntülerle sallandı! Ömer ve Aytaç'ın antrenmandaki hareketleri taraftarı çıldırttı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına bugün de devam etti. Yapılan antrenman esnasında ortaya çıkan görüntüler ise çok konuşuldu. Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın antrenmandaki görüntüleri için 'gayri ciddi' ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Toplu ve topsuz çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte antrenmandaki hırslarıyla dikkat çeken futbolcuların yanı sıra isteksiz görünen Ömer Bayram ve Aytaç Kara, sosyal medyada tepki topladı.

YORUM YAĞDI

Yapılan güç ve top saklama antrenmanlarında Galatasaraylı futbolcuların hırsı dikkat çekerken, Ömer Bayram ve antrenman esnasında onunla eş olan Aytaç Kara'nın tavrı sosyal medyada büyük tepki gördü. Galatasaraylı taraftarlar bu ikili için 'gayri ciddi' ifadelerini kullandı ve takımdan ayrılmaları gerektiğini belirtti.

Sosyal medya bu görüntülerle sallandı! Ömer ve Aytaç'ın antrenmandaki hareketleri taraftarı çıldırttı

Sosyal medya bu görüntülerle sallandı! Ömer ve Aytaç'ın antrenmandaki hareketleri taraftarı çıldırttı

OLIVEIRA VE HAMZA TAKDİR TOPLADI

Galatasaray ile ilk idmanına çıkan Portekizli yıldız Sergio Oliveira ve genç yetenek Hamza Akman, hırslarıyla taraftarın övgülerini topladı.

Sosyal medya bu görüntülerle sallandı! Ömer ve Aytaç'ın antrenmandaki hareketleri taraftarı çıldırttı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Ömer Bayram Galatasaray Aytaç Kara Spor Haberler

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