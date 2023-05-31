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Sosyal medya alev aldı! Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı

Spor Haberleri

Galatasaray kulübü, resmi sosyal medya hesabından Okan Buruk için bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, başarılı hocanın futbolcuyken ve teknik diretörkenki aldığı kupalara yer verilerek, "Geçmişten geleceğe...Kupa koleksiyoneri" notu düşüldü. Gönderi kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray sosyal medya hesabından teknik direktör Okan Buruk'un yer aldığı bir video paylaştı. Sarı-kırmızılılar, paylaşımında ayrıca sarı-kırmızı kalp ve kupa emojileri de kullandı.

"KUPA KOLEKSİYONERİ"

Sarı-kırmızılılar, resmi hesaplarından yaptıkları gönderiye, "Geçmişten geleceğe... Kupa koleksiyoneri" notunu ekledi. Sarı-kırmızılılar, paylaşımında ayrıca sarı-kırmızı kalp ve kupa emojileri de kullandı.

İşte Galatasaray'ın Okan Buruk paylaşımı;

Sosyal medya alev aldı! Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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