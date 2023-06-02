Soruşturma başlatıldı! Kupayı alamayan Mourinho'ya bir darbede UEFA'dan

UEFA, Avrupa Ligi finalinde hakem Anthony Taylor'a karşı küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle deneyimli çalıştırıcı Jose Mourinho hakkında soruşturma başlattı.

İtalyan ekibi Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kötü haber geldi. UEFA, Portekizli teknik adam hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mourinho için başlatılan soruşturmanın gerekçesi olarak deneyimli teknik adamın, Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde hakem Anthony Taylor'a karşı küfür ve hakaret etmesi gösterildi.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla, Roma'yı penaltı atışlarında 4-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin ardından Mourinho'nun hakem Anthony Taylor'a yönelik tepki göstererek bağırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından UEFA'nın soruşturma başlattığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Mücadele sonrasında bir süre stadyumu terk etmeyen Jose Mourinho, maçın hakemi Anthony Taylor'ı bir süre stadın otoparkında bekledi. İngiliz hakemin yönetiminden memnun olmayan Portekizli teknik adam, Taylor'u görür görmez "Rezalet" diye bağırarak tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.