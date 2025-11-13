Sörloth ve Haaland'ın ortaklığı: Rakiplerine acımadılar

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Norveç ile Estonya karşı karşıya geldi. Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç, 4-1 kazandı.

SORLOTH VE HAALAND ORTAKLIĞI

Karşılaşmaya ev sahibi Norveç'te Alexander Sörloth ve Erling Haaland ikilisi damga vurdu. Norveç'in galibiyet gollerini 50 ve 52. dakikalarda Alexander Sörloth, 56 ve 62. dakikada Erling Haaland kaydetti. Konuk ekip Estonya'nın tek golü 64. dakikada Robi Saarma ile geldi.

PUANINI 21'E YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Norveç puanını 21'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Estonya ise 4 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Norveç, ikinci sıradaki İtalya'ya konuk olacak. Estonya ise Dünya Kupası Elemeleri'ndeki tüm maçlarını tamamladı.