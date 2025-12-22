Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin forvet transferindeki öncelikli hedeflerinden biri olan Alexander Sörloth için yapılan ilk görüşmelerde talep edilen maaş belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim, yüksek bulunan bu rakam sonrası pazarlık sürecini başlattı.

İSTENEN RAKAM YÜKSEK BULUNDU

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'un transferi için hem kulübüyle hem de oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürüyor. Fanatik'te yer alan habere göre, 30 yaşındaki Norveçli golcünün menajeriyle yapılan ilk görüşmede yıllık 12 milyon euro maaş ve 4 yıllık sözleşme talebi iletildi.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Sörloth cephesinden gelen bu talep sarı-lacivertliler tarafından yüksek bulunurken, Fenerbahçe yönetiminin transferden vazgeçmediği ve pazarlık masasında şartları aşağı çekmeye çalıştığı öğrenildi. Atletico Madrid'in de bonservis için yüksek bir bedel talep etmesi bekleniyor.

BAŞKANDAN TAM DESTEK

Haberde, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Alexander Sörloth transferi için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi. Yönetimin, hücum hattını güçlendirmek adına bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Alexander Sörloth, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.