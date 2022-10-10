Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sonbahar manzarasında 15 kilometrelik doğa yürüyüşü

Spor Haberleri

Sonbahar manzarasında 15 kilometrelik doğa yürüyüşü

Eskişehirli doğa tutkunları hafta sonunu 15 kilometrelik Güneyköy-Beyyayla parkurunda yürüyüş yaparak doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Eskişehirli doğa tutkunları hafta sonunu 15 kilometrelik Güneyköy-Beyyayla parkurunda yürüyüş yaparak doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), Sarıcakaya ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi'nden başlayarak Beyyayla Mahallesi'ne kadar uzanan parkurda doğa yürüyüşü yaptı. 15 kilometrelik parkurda 35 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, bin 350 metre rakıma kadar çıkan yürüyüşçüler kanyon, mağara ve orman manzarası eşliğinde yürüdü. Sonbaharın etkisini hissettirdiği bölgede, yürüyüş boyunca sisli hava hakim oldu. Katılımcılar, daha önce bölgede varlığı tespit edilen milyonlarca yıllık ammonit fosillerini de inceleme fırsatı yakaladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sarıcakaya Eskişehir gençlik Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title