Son teklif kabul edildi! Livakovic, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Hırvat kaleci Livakovic'in transferini bitirmek üzere. Dinamo Zagreb, sarı-lacivertlilerin 9 milyon euroluk teklifini kabul etti. Başarılı kalecinin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak AEK maçlarının ardından Fenerbahçe'ye resmen imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile kaleci Dominik Livakovic'in transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Hırvat eldivenin, takımının Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki maçlarının ardından sarı-lacivertlilerin yolunu tutması bekleniyor.

9 MİLYON EUROYA İKNA OLDULAR

Hırvat basınında yer alan habere göre; Dinamo Zagreb, Fenerbahçe ile Livakovic transferi konusunda uzlaşmaya vardı. Futbolcunun sözleşmesinde yer alan "10 milyon euroya serbest kalır" maddesinde diretmeyi bırakan Zagreb yönetimi, 9 milyon euroya transferin gerçekleşmesine onay verdi.

LIVAKOVIC'İN KARİYERİ

Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu karşılaşmaların 159'unda kalesini gole kapatmayı başardı.