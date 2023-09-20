Son mağlubiyeti geçen sezon! Galatasaray'ın çılgın serisi devam ediyor

Galatasaray, son 17 resmi maçında yenilgi yaşamadı. Bu çılgın seri, sarı-kırmızılı ekibin son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinden sonra başladı. Bu dönemde 6 lig maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 maç olmak üzere toplam 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.