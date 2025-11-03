Haberler

Son karar verildi: Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha

Son karar verildi: Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha
Süper Lig'de çalkantılı günler geçiren Konyaspor'da yönetim, teknik direktör Recep Uçar ile yolları ayırma kararı aldı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

  • Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar ile yollarını ayırma kararı aldı.
  • Recep Uçar bu sezon takımın başında 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 14 puan topladı.
  • Konyaspor ligde maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Samsunspor'a 3-1 kaybeden Konyaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

RECEP UÇAR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Süper Lig'de çalkantılı günler geçiren ve oynanan son 5 maçta 1 galibiyet alan Konyaspor'da yönetim, geleceği tartışılır hale gelen teknik direktör Recep Uçar ile ilgili son kararını verdi. Yeşil-beyazlı yönetimin, deneyimli teknik adam ile yolları ayırma kararı aldığı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Son karar verildi: Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımının başında 11 maça çıkan Recep Uçar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 14 puan topladı. Konyaspor, ligde maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
