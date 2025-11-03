Son karar verildi: Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Samsunspor'a 3-1 kaybeden Konyaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

RECEP UÇAR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Süper Lig'de çalkantılı günler geçiren ve oynanan son 5 maçta 1 galibiyet alan Konyaspor'da yönetim, geleceği tartışılır hale gelen teknik direktör Recep Uçar ile ilgili son kararını verdi. Yeşil-beyazlı yönetimin, deneyimli teknik adam ile yolları ayırma kararı aldığı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımının başında 11 maça çıkan Recep Uçar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 14 puan topladı. Konyaspor, ligde maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.