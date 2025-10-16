Haberler

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de eleştirilerin odağındaki isim Youssef En-Nesyri için ayrılık kararı alındı. Yönetim, devre arası transfer döneminde Faslı golcüye gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla beklentilerin uzağında kalan Youssef En-Nesyri için ayrılık kararı netleşti. Geçtiğimiz sezon takımın gol yükünü zaman zaman üstlenmesine rağmen istikrarsız performansıyla eleştirilen Faslı forvet, yeni sezonda da aynı tabloyu sürdürdü.

Yönetim, forvet hattına Jhon Duran takviyesi yapsa da genç oyuncunun sakatlanmasıyla gözler yeniden En-Nesyri'ye çevrildi. Ancak yıldız futbolcu, sergilediği performansla taraftarın ve teknik ekibin beklentilerini karşılayamadı.

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

TRANSFER YOLDA, EN-NESYRI'YE VEDA

Yaşanan gelişmeler sonrası Fenerbahçe yönetimi golcü arayışlarına başladı. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde En-Nesyri için gelecek teklifleri masaya yatıracak. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği belirtilen Faslı futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de sahaya çıkan 28 yaşındaki golcü, 1172 dakika süre aldı. Faslı oyuncu, bu süreçte 5 gol ve 1 asistle takımına skor katkısı sağladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.