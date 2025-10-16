Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla beklentilerin uzağında kalan Youssef En-Nesyri için ayrılık kararı netleşti. Geçtiğimiz sezon takımın gol yükünü zaman zaman üstlenmesine rağmen istikrarsız performansıyla eleştirilen Faslı forvet, yeni sezonda da aynı tabloyu sürdürdü.

Yönetim, forvet hattına Jhon Duran takviyesi yapsa da genç oyuncunun sakatlanmasıyla gözler yeniden En-Nesyri'ye çevrildi. Ancak yıldız futbolcu, sergilediği performansla taraftarın ve teknik ekibin beklentilerini karşılayamadı.

TRANSFER YOLDA, EN-NESYRI'YE VEDA

Yaşanan gelişmeler sonrası Fenerbahçe yönetimi golcü arayışlarına başladı. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde En-Nesyri için gelecek teklifleri masaya yatıracak. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği belirtilen Faslı futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de sahaya çıkan 28 yaşındaki golcü, 1172 dakika süre aldı. Faslı oyuncu, bu süreçte 5 gol ve 1 asistle takımına skor katkısı sağladı.