Son iki yılın şampiyonunu bilen ünlü astrolog, bu sezon Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi: Bir mucize olacak

Yeni Açık TV ekranlarına konuk olan Astrolog Meral Baran şampiyonluk için tahminlerini söyledi. Baran, bir mucize yaşanacağını belirtti.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK

Baran " Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak" dedi.

FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI HAKKINDA DA YORUM YAPTI

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında turu geçecek mi sorusunu cevaplayan Meral Baran, "Maalesef hayal kırıklığı ile sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.