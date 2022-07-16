Son iki yılın şampiyonunu bilen ünlü astrolog, bu sezon Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi: Bir mucize olacak
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Ünlü astrolog Meral Baran, önümüzdeki sezonda kimin şampiyon olacağına dair öngörüsünü belirtti. Baran, Fenerbahçe'nin son anda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıracağını söyledi.
Yeni Açık TV ekranlarına konuk olan Astrolog Meral Baran şampiyonluk için tahminlerini söyledi. Baran, bir mucize yaşanacağını belirtti.
GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK
Baran " Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak" dedi.
FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI HAKKINDA DA YORUM YAPTI
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında turu geçecek mi sorusunu cevaplayan Meral Baran, "Maalesef hayal kırıklığı ile sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.