Son haftalara damga vurdular! Konyaspor'dan Alanya deplasmanında gol şov
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Süper Lig ekibi Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Arabamcom Konyaspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 3-0'lık skorla kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürdü.
3-0'LIK NET SKOR
Konuk ekip Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 74. dakikada Alejandro Pozuelo, 54. dakikada Soner Dikmen kaydetti.
PUAN DURUMU
Bu sonucun ardından Konyaspor 49 puana yükseldi, Alanyaspor ise 38 puanda kaldı. Konyaspor, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kayserispor deplasmanına konuk olacak.