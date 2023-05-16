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Son haftalara damga vurdular! Konyaspor'dan Alanya deplasmanında gol şov

Son haftalara damga vurdular! Konyaspor'dan Alanya deplasmanında gol şov

Spor Haberleri

Süper Lig ekibi Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Arabamcom Konyaspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 3-0'lık skorla kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

Son haftalara damga vurdular! Konyaspor'dan Alanya deplasmanında gol şov

3-0'LIK NET SKOR

Konuk ekip Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 74. dakikada Alejandro Pozuelo, 54. dakikada Soner Dikmen kaydetti.

Son haftalara damga vurdular! Konyaspor'dan Alanya deplasmanında gol şov

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Konyaspor 49 puana yükseldi, Alanyaspor ise 38 puanda kaldı. Konyaspor, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Konyaspor Spor Haberler

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