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Son haftalara damga vurdu! Beşiktaş'ın yıldızı, Napoli yolunda

Spor Haberleri

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Napoli, gelecek sezon için Piotr Zielinski'nin yerine Gedson Fernandes'i transfer etmek istiyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e İtalyan ekibi Napoli'nin dikkatini çekti. Başarılı oyuncuya, kısa süre içinde teklif yapılabilir.

İtalyan basınında yer alan habere göre, bitime haftalar kala şampiyon olan Napoli, gelecek sezon takımın Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski'nin yerini Gedson Fernandes ile doldurmak istiyor.

Son haftalara damga vurdu! Süper Lig'in Yıldızı, Napoli yolunda

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, daha önce Gedson Fernandes için 20 milyon euro ve üzerinde bir teklif olmadığı sürece değerlendirmediklerini açıklamıştı.

Bu sezon özellikle son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Gedson, Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 1 gol ve 6 asist kaydetti.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Gedson Fernandes Napoli Spor Haberler

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